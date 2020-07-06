Как на нас повлияет судьбоносный парад планет-2020: астролог предостерегает

В ночь на 5 июля начался парад планет — редкое астрономическое явление, когда небесные тела выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца. Мы сможем наблюдать за этим в течение полутора месяцев.

В параде участвуют Юпитер, Меркурий, Венера, Сатурн, Уран и Нептун.

Об этом явлении Myslo поговорил с тульским астрологом Анжелой Харитоновой.

– В период парада планет, в силу их близкого друг к другу расположения, повышается электромагнитная активность Земли. Нынешний парад осложнен лунным затмением 5 июля и наличием сразу трех ретроградных планет — Сатурна, Юпитера и Меркурия.

Такое же положение планет было ровно полгода назад, и именно тогда начались все процессы, связанные с пандемией коронавируса. Это говорит о том, что нас ждет непростой период, который многих из нас изменит навсегда. Это явление повлияет на абсолютно каждого человека, но на всех по-своему. У каждого на этот период свои задачи.



Какие перемены ждет от нас жизнь в этот период:

в это время полезно провести работу над ошибками, пересмотреть свою систему ценностей и, трезво оценив свои силы и возможности, поставить перед собой новые цели и задачи;

нужно четко понять для себя, чего вы хотите добиться. Постарайтесь определиться, в какой сфере вы видите свои успехи. Что бы вы хотели изменить или вовсе убрать из своей жизни?

те ли люди сейчас рядом с вами в личной жизни, тот ли коллектив вас окружает, там ли вы живете, где хотели, или мечтаете переехать? Наметьте для себя желаемые изменения.

с 5 июля наступает время решительных действий и активного влияния на собственную судьбу.

Если вы желаете что-то изменить в себе, внешне или внутренне, более удачного для этого времени просто не найти.

Этот поворотный и, можно сказать, судьбоносный период продлится до середины августа.

В течение этого срока особенно важно не опускать руки, верить в себя и в то, что все перемены будут позитивными.



Начинается новая эпоха ценностей, надо задуматься о том, каким идеалам мы служим.



Парад планет всегда запускает серьезные процессы. Всё зависит от людей, как они воспользуются этой энергией. Само по себе астрологическое явление не является плюсом или минусом, оно просто создает большое напряжение. Но каждый выбирает сам — это напряжение подвига и прорыва или разрушения.



В этот период очень важно заняться внутренними перестройками разума, повышать осознанность и духовность. Сейчас это просто необходимо, чтобы войти в новую «эру».



Результаты этих перестроек можно будет увидеть ближе к декабрю этого года.