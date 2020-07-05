Вооруженное ограбление ювелирного магазина почти на 5 млн рублей в Кимовске: дело передано в суд

Кадр из видео.

В Кимовский городской суд поступило уголовное дело о вооруженном нападении на ювелирный магазин. Двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении оружия и разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, по данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор и вечером 29 января 2020 года приехали на автомобиле в Кимовск, припарковавшись между домами у ювелирного магазина.

Утром 30 января они надели на лица медицинские маски, вооружились внешне схожими с обрезом охотничьего ружья и пистолета ПМ предметами и ворвались в ювелирный магазин.

Угрожая продавцам оружием, преступники потребовали драгоценности. Сотрудницы магазина, опасаясь за свои жизни, передали им ювелирные изделия на сумму 4 638 335 руб., лом золота на сумму 97 309 и деньги в сумме 241 897 руб. После этого обвиняемые с похищенным с места преступления скрылись на автомобиле.

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения:

Материальный ущерб в общем составил 4 978 735 руб.

Налетчиков поймали в марте во Владимирской области, где они снимали частный дом. Преступников задержали сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области при силовой поддержке Росгвардии.

36-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 26-летний подельник заранее готовились к налету, подыскали оружие, изучили особенности работы салона, провели около него несколько часов, ожидая открытия и удобного момента, когда в помещении не будет посетителей.

Санкция и п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.