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В Суворове убит 37-летний мужчина
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

В Суворове убит 37-летний мужчина

Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 2 июля 2020 года 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов по улице Ленинского юбилея города Суворова в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему множество колото-резаных ранений в области туловища и конечностей, от которых 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия изъято оружие преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Суворовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.
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