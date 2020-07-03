В лесу в Тульской области нашли два неизвестных захоронения солдат

Фото Михаила Булдакова.

Предположительно, там захоронены погибшие в 1943 году красноармейцы.

2 июля в лесном массиве в Арсеньевском районе поисковый отряд «Штурм» и военно-исторический поисковый клуб «Славный» обнаружили два неизвестных захоронения солдат. Вероятно, там похоронены красноармейцы, погибшие в 1943 году.

– Поисковики провели однодневную поисковую экспедицию с целью проверки информации, полученной из архивов Министерства обороны РФ, — сообщил руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Он рассказал, что место расположения захоронений труднодоступно и сильно заболочено. Подъем останков красноармейцев начнется сразу же после окончания поисковых работ в с. Николо-Гастунь Белевского района (подробнее об этом Myslo писал здесь).

Также по теме читайте:

Масштабное захоронение советских солдат обнаружено у стен самой древней церкви Тульской области

В Тульской области в лесу поисковики нашли захоронение артиллеристов и лошадей

Латвийское военное знамя, немецкая форма и фото солдат: что хранит музей Великой Отечественной войны в Тульской области

Тульские поисковики обнаружили в Арсеньевском районе массовое захоронение бойцов времен войны