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В лесу в Тульской области нашли два неизвестных захоронения солдат
Фото Михаила Булдакова.

В лесу в Тульской области нашли два неизвестных захоронения солдат

Предположительно, там захоронены погибшие в 1943 году красноармейцы.

2 июля в лесном массиве в Арсеньевском районе поисковый отряд «Штурм» и военно-исторический поисковый клуб «Славный» обнаружили два неизвестных захоронения солдат. Вероятно, там похоронены красноармейцы, погибшие в 1943 году.

– Поисковики провели однодневную поисковую экспедицию с целью проверки информации, полученной из архивов Министерства обороны РФ, — сообщил руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Он рассказал, что место расположения захоронений труднодоступно и сильно заболочено. Подъем останков красноармейцев начнется сразу же после окончания поисковых работ в с. Николо-Гастунь Белевского района (подробнее об этом Myslo писал здесь).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:35 +2
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