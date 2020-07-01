Момент с протаранившим автомойку Jaguar попал на видео

Фото и видео из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Судя по кадрам, женщина была весьма решительно настроена!

Накануне в Туле на ул. Коминтерна произошло ДТП: женщина, находясь за рулем автомобиля Jaguar, протаранила ворота автомойки. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

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Видео из группы ВКонтакте «Тула жесть».

Автоледи устроила серьезный переполох на автомойке. Как сообщили сами сотрудники в соцсетях, женщина сшибла дорожный знак, снесла ворота автосервиса и повредила несколько автомобилей на улице и внутри помещения.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП никто не пострадал.