Фото и видео из группы ВКонтакте "Тула жесть".
Момент с протаранившим автомойку Jaguar попал на видео
Судя по кадрам, женщина была весьма решительно настроена!
Накануне в Туле на ул. Коминтерна произошло ДТП: женщина, находясь за рулем автомобиля Jaguar, протаранила ворота автомойки. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.
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Видео из группы ВКонтакте «Тула жесть».
Автоледи устроила серьезный переполох на автомойке. Как сообщили сами сотрудники в соцсетях, женщина сшибла дорожный знак, снесла ворота автосервиса и повредила несколько автомобилей на улице и внутри помещения.
Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП никто не пострадал.
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