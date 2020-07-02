Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице

Фото: СУ СК РФ по ТО

Двое пострадавших при падении со строительных лесов рабочих скончались в больнице. Состояние двух выживших на данный момент оценивается как тяжелое и средней тяжести. Мужчины упали с высоты третьего этажа.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, днем 2 июля в центре Тулы произошел несчастный случай. Четверо рабочих, которые занимались ремонтными и отделочными работами фасада здания на повороте с ул. Металлистов на ул. Советскую, упали со строительных лесов.