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Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице
Фото: СУ СК РФ по ТО

Двое упавших со строительных лесов рабочих скончались в больнице

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Двое пострадавших при падении со строительных лесов рабочих скончались в больнице. Состояние двух выживших на данный момент оценивается как тяжелое и средней тяжести. Мужчины упали с высоты третьего этажа.
 
«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 

Напомним, днем 2 июля в центре Тулы произошел несчастный случай. Четверо рабочих, которые занимались ремонтными и отделочными работами фасада здания на повороте с ул. Металлистов на ул. Советскую, упали со строительных лесов.

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:55 +1
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Тула

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