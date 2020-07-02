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Погода в Туле на 3 июля: небольшой дождь, гроза и жара
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле на 3 июля: небольшой дождь, гроза и жара

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в регионе ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 6 мм за сутки), местами гроза.

Ветер южный, юго-западный 3-8м/с, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +14…+19ºС, днем +25…+30ºС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков 5000 м.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:00 +6
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