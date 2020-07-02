Погода в Туле на 3 июля: небольшой дождь, гроза и жара

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в регионе ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 6 мм за сутки), местами гроза.

Ветер южный, юго-западный 3-8м/с, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +14…+19ºС, днем +25…+30ºС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков 5000 м.