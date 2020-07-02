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В Туле четверо рабочих упали со строительных лесов
Изображение bstad с сайта Pixabay.

В Туле четверо рабочих упали со строительных лесов

Несчастный случай произошел днем 2 июля.

Как стало известно Myslo, днем 2 июля в центре Тулы произошел несчастный случай. Четверо рабочих, которые занимались реставрацией архитектурного памятника на повороте с ул. Металлистов на ул. Советскую, упали со строительных лесов.
 
По предварительными данным, в результате падения с высоты третьего этажа двое пострадавших получили тяжелые травмы, еще двое — средней тяжести. Все они госпитализированы.
 
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:00 +5
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