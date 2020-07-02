В Туле четверо рабочих упали со строительных лесов

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Как стало известно Myslo, днем 2 июля в центре Тулы произошел несчастный случай. Четверо рабочих, которые занимались реставрацией архитектурного памятника на повороте с ул. Металлистов на ул. Советскую, упали со строительных лесов.

По предварительными данным, в результате падения с высоты третьего этажа двое пострадавших получили тяжелые травмы, еще двое — средней тяжести. Все они госпитализированы.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.