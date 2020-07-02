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За сутки телефонные мошенники похитили у 9 туляков более 700 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

За сутки телефонные мошенники похитили у 9 туляков более 700 тысяч рублей

Полиция Тульской области просит граждан быть бдительными при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются деньги.

За прошедшие сутки у девяти жителей региона преступники похитили более 700 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

 

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
вчера, в 22:45 +1
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