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Голосование по поправкам в Конституцию: избирательные участки работают сегодня до 20.00

Голосование по поправкам в Конституцию: избирательные участки работают сегодня до 20.00

В Тульской области работают 1093 постоянных и 16 временных участков.

1 июля в России проходит общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

На территории Тульской области в 8.00 открылись все 1093 постоянных и 16 временных участков. Голосование продлится до 20.00.

Проголосовать можно не только на избирательном участке, но и пригласить членов участковой комиссии с переносной урной на дом. Для этого необходимо до 17.00 позвонить в свою участковую комиссию (контактный номер телефона можно узнать здесь).
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сегодня, в 09:47 −8
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