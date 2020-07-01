Голосование по поправкам в Конституцию: избирательные участки работают сегодня до 20.00
В Тульской области работают 1093 постоянных и 16 временных участков.
1 июля в России проходит общероссийское голосование по внесению поправок
На территории Тульской области в 8.00 открылись все 1093 постоянных и 16 временных участков. Голосование продлится до 20.00.
Проголосовать можно не только на избирательном участке, но и пригласить членов участковой комиссии с переносной урной на дом. Для этого необходимо до 17.00 позвонить в свою участковую комиссию (контактный номер телефона можно узнать здесь).
Другие статьи по темам
Место