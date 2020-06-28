В Туле на пляже машина «убежала» в реку

Фото предоставлены очевидцем происшествия

На пляже, который находится на речке Воронке в Туле съехал в воду Renault одного из отдыхающих. Об этом корреспонденту Myslo сообщила очевидец происшествия.

«Сначала я увидела, что по берегу ходит молодой парень и спрашивает, чья машина скатилась в речку. Сначала ее безуспешно вытаскивали своими силами, а потом приехала городская служба спасения и вытащила на берег», - уточнила очевидец.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.