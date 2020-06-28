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В Туле на пляже машина «убежала» в реку
Фото предоставлены очевидцем происшествия

В Туле на пляже машина «убежала» в реку

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На пляже, который находится на речке Воронке в Туле съехал в воду Renault одного из отдыхающих. Об этом корреспонденту Myslo сообщила очевидец происшествия.
 
«Сначала я увидела, что по берегу ходит молодой парень и спрашивает, чья машина скатилась в речку. Сначала ее безуспешно вытаскивали своими силами, а потом приехала городская служба спасения и вытащила на берег», -  уточнила очевидец.
 
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
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В Туле на пляже машина «убежала» в реку, Фото: 1
В Туле на пляже машина «убежала» в реку, Фото: 2
В Туле на пляже машина «убежала» в реку, Фото: 3
В Туле на пляже машина «убежала» в реку, Фото: 4
В Туле на пляже машина «убежала» в реку, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:01 +3
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