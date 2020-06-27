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Туляк попался на краже ноутбука и мобильного телефона

Туляк попался на краже ноутбука и мобильного телефона

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 41-летний мужчина. Он сообщил, что из его комнаты совершена кража ноутбука и мобильного телефона. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность похитителя.

Им оказался нигде не работающий 33-летний мужчина. Полицейские его задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество изъято.

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