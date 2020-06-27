В Тульской области военнослужащие возвели еще один мост для жителей села

В торжественном открытии мостового сооружения в Одоевском районе приняли участие заместитель министра обороны РФ, генерал армии, Герой России Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Замминистра обороны прилетел в село на вертолете, его встретили хлебом и солью. А дальше — все по-военному быстро и четко.
Дмитрий Булгаков обратился к жителям и военнослужащим:
Дмитрий Булгаков
В связи с обращением губернатора Тульской области решением Министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области. Все мостовые сооружения построены с опережением графика, и сегодня мы торжественно открываем наиболее протяженный из них — в Одоевском районе через реку Упа.
По словам генерала Булгакова, скорость строительства в этом случае не отменяет качества: «Я вам гарантирую, что это мост простоит 50 лет».
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:
Алексей Дюмин
С 2018 года силами инженерных подразделений Минобороны в регионе построено 14 мостовых переходов. Это позволило улучшить транспортную доступность для более чем 7 тысяч жителей области из 36 населённых пунктов. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством обороны по разным направлениям.
Военнослужащие 69-й отдельной бригады МТО Западного военного округа проводят тактические учения, строят мост, но не разбирают его как раньше, а безвозмездно оставляют жителям в постоянное пользование. Так в Тульской области они работают с 2018 года. Мост, который Минобороны возвели в селе Завалово, стал 14-м по счету в Тульской области за три года и пятым в этом году. Такую помощь военные оказывают нашему региону благодаря просьбе Алексея Дюмина к Сергею Шойгу.
Надежда Бобкова, староста:
Надежда Бобкова
У нас очень красивое село, живём мы тут неплохо. Но мост у нас был старый, деревянный. И вот, наконец, мы дождались настоящего металлического моста. Мы очень рады и благодарны за помощь нашему губернатору Алексею Геннадьевичу. И, конечно, спасибо военнослужащим, которые для нас этот мост возвели. Построили быстро — меньше чем да месяц. Кроме того, нам отремонтировали асфальтовую дорогу от остановки, ведущую к мосту, починили водонапорную башню в селе. То есть помимо моста ещё много добрых дел сделали для нашего села Завалово.
Село у нас в 73 домов, есть и пожилые, и семьи с детьми. Всем этот мост нужен!
Пока шло строительство моста, жители, конечно, наблюдали за процессом. Но не в плане контроля, а больше из интереса: быстро военные строят, четко и хорошо.
Татьяна Сергеевна:
Татьяна Сергеевна
- Мы так рады, что нам поставили такой большой и крепкий мост, качество современное, много лет простоит! И огромное спасибо от всех жителей нашему губернатору, что поддерживает нас.
Спасибо за добротный мост!
Алексей Дюмин выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в строительстве, а также жителям, активистам, общественникам, которые всегда держат руку на пульсе, сообщают о проблемных вопросах и участвуют в их решении.
– Вместе мы меняем жизнь в Тульской области к лучшему. Пусть новые мостовые переходы долго и надежно служат нашим жителям! – сказал глава региона.
Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин отметили военнослужащих, участвовавших в строительстве моста, ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.
цифры и факты
В 2020 году по обращению губернатора Алексея Дюмина силами Министерства обороны РФ возведено 5 мостовых сооружений:
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через р. Упа в д. Завалово Одоевского района;
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через р. Мокрая Таобола в д. Зиновка, п. Таболо Кимовского района;
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через р. Скнижка в Страхово Заокского района;
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через р. Уготь в д. Красивка Чернского района;
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через р. Вырка в д. Фатьяново Белевского района.
Строительство проходило с 28 мая по 26 июня 2020 года. Общая протяженность 5 мостов — 216 м. Благодаря им обеспечена транспортная доступность населенных пунктов для 2600 чел. Ко всем мостам организованы подходы.