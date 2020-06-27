В Тульской области военнослужащие возвели еще один мост для жителей села

У нас очень красивое село, живём мы тут неплохо. Но мост у нас был старый, деревянный. И вот, наконец, мы дождались настоящего металлического моста. Мы очень рады и благодарны за помощь нашему губернатору Алексею Геннадьевичу. И, конечно, спасибо военнослужащим, которые для нас этот мост возвели. Построили быстро — меньше чем да месяц. Кроме того, нам отремонтировали асфальтовую дорогу от остановки, ведущую к мосту, починили водонапорную башню в селе. То есть помимо моста ещё много добрых дел сделали для нашего села Завалово.

Село у нас в 73 домов, есть и пожилые, и семьи с детьми. Всем этот мост нужен!

Пока шло строительство моста, жители, конечно, наблюдали за процессом. Но не в плане контроля, а больше из интереса: быстро военные строят, четко и хорошо.