В Тульской области пьяный пенсионер устроил ДТП: погиб 29-летний пассажир

По предварительной информации, 71-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажиры – мужчины 30 и 32 лет. Им оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась. От полученных травм на месте происшествия скончался еще один пассажир Renault – 29-летний мужчина.

В ГИБДД отмечают, что у всех пострадавших визуализировалось опьянение, у водителя автомобиля Renault установлено опьянение — 0,645 мг/л.