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В Тульской области пьяный пенсионер устроил ДТП: погиб 29-летний пассажир
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный пенсионер устроил ДТП: погиб 29-летний пассажир

Авария случилась 24 июня в 23.20 на 3-м км автоподъезда к селу Меркулово Арсеньевского района.

По предварительной информации, 71-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажиры – мужчины 30 и 32 лет. Им оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась. От полученных травм на месте происшествия скончался еще один пассажир Renault – 29-летний мужчина.
 
В ГИБДД отмечают, что у всех пострадавших визуализировалось опьянение, у водителя автомобиля Renault установлено опьянение — 0,645 мг/л.
 
 
 
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