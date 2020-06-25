Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.
«Открытие кинотеатров зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, — приводит издание слова Ольги Любимовой. — Мы на постоянной связи с отраслью. Я провела совещания с ведущими кинокомпаниями и кинодистрибьюторами, представителями киносетей. Во все субъекты мы направили рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров. Практически везде регионы разрешили возобновить съемки, но с кинотеатрами сложнее».
Глава Минкультуры добавила, что пока конкретных дат нет: «Мы говорили о возможной дате 15 июля, она продолжает быть актуальной для нас».
Кстати, как сообщил портал proficinema, Ассоциация владельцев кинотеатров оценила предполагаемые потери кинотеатрального рынка на фоне пандемии. Согласно подсчетам, отрасль в текущем году не досчитается 38 млрд рублей, а конкретно кинотеатры — 48 млрд. Данный прогноз сделан при условии, что значительное количество кинотеатров сможет возобновить свою работу с 15 июля.
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