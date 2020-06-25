Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

«Открытие кинотеатров зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, — приводит издание слова Ольги Любимовой. — Мы на постоянной связи с отраслью. Я провела совещания с ведущими кинокомпаниями и кинодистрибьюторами, представителями киносетей. Во все субъекты мы направили рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров. Практически везде регионы разрешили возобновить съемки, но с кинотеатрами сложнее».

Глава Минкультуры добавила, что пока конкретных дат нет: «Мы говорили о возможной дате 15 июля, она продолжает быть актуальной для нас».