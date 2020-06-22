За выходные жители Тульской области более 12000 раз нарушили ПДД
Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги надзорной деятельности с 19 по 21 июня.
Самым массовым нарушением стало превышение скорости – выявлено более 11200 фактов. 43 водителя оштрафованы за правил перевозки детей, ещё 29 – за неуступчивость по отношению к другим автолюбителям или пешеходам.
Пятеро туляков сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения, стёкла 39 машин были слишком сильно затонированы. 37 жителей региона управляли транспортными средствами «под градусом», 17 – отказались от медосвидетельствования. Пятерым из них грозит уголовная ответственность за рецидив.
Ещё 689 административных материалов были составлены за другие нарушения ПДД, 68 машин помещены спецстоянку.
Уважаемые участники дорожного движения! Если в тёмное время суток вы заметили трассе вне населенного пункта пешехода, либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в ГИБДД, ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38. Номер для сообщений в WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.