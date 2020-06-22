За выходные жители Тульской области более 12000 раз нарушили ПДД

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Самым массовым нарушением стало превышение скорости – выявлено более 11200 фактов. 43 водителя оштрафованы за правил перевозки детей, ещё 29 – за неуступчивость по отношению к другим автолюбителям или пешеходам.

Пятеро туляков сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения, стёкла 39 машин были слишком сильно затонированы. 37 жителей региона управляли транспортными средствами «под градусом», 17 – отказались от медосвидетельствования. Пятерым из них грозит уголовная ответственность за рецидив.

Ещё 689 административных материалов были составлены за другие нарушения ПДД, 68 машин помещены спецстоянку.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в тёмное время суток вы заметили трассе вне населенного пункта пешехода, либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в ГИБДД, ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.