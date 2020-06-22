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За выходные жители Тульской области более 12000 раз нарушили ПДД
Фото из архива MySlo

За выходные жители Тульской области более 12000 раз нарушили ПДД

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги надзорной деятельности с 19 по 21 июня.

Самым массовым нарушением стало превышение скорости – выявлено более 11200 фактов. 43 водителя оштрафованы за правил перевозки детей, ещё 29 – за неуступчивость по отношению к другим автолюбителям или пешеходам.

Пятеро туляков сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения, стёкла 39 машин были слишком сильно затонированы. 37 жителей региона управляли транспортными средствами «под градусом», 17 – отказались от медосвидетельствования. Пятерым из них грозит уголовная ответственность за рецидив.

Ещё 689 административных материалов были составлены за другие нарушения ПДД, 68 машин помещены спецстоянку.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в тёмное время суток вы заметили трассе вне населенного пункта пешехода, либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в ГИБДД, ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38. Номер для сообщений в WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:58 +1
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