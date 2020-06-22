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Недельный уровень заболеваемости коронавирусом в Тульской области снизился на 25%
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Недельный уровень заболеваемости коронавирусом в Тульской области снизился на 25%

Такие данные озвучил глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

На оперативном совещании и заседании регионального штаба по коронавирусу губернатор Алексей Дюмин отметил, что в целом заболеваемость COVID-19 в Тульской области снижается, но пока остаётся на высоком уровне.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил снижение заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией и легкими формами коронавирусной инфекции. За последнюю неделю заболело на четверть меньше людей, чем за предыдущую. Темп прироста заболевших коронавирусом снизился с 1,9% по 1,5%, а коэффициент прироста с 11 июня сохраняется на уровне 0,9%.

В Тульской области один из самых высоких в ЦФО уровень тестирования жителей. Лабораторно обследовано уже более 123 тысяч туляков. Регион вошел в число пилотных территорий, где на этой неделе начнется исследование иммунитета к COVID-19 по методике ВОЗ. В нем примут участие 3000 представителей разных возрастных групп. Оно завершится к 1 июля и позволит сделать прогноз по дальнейшему развитию ситуации.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:49 −5
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