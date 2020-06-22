Недельный уровень заболеваемости коронавирусом в Тульской области снизился на 25%

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании и заседании регионального штаба по коронавирусу губернатор Алексей Дюмин отметил, что в целом заболеваемость COVID-19 в Тульской области снижается, но пока остаётся на высоком уровне.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил снижение заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией и легкими формами коронавирусной инфекции. За последнюю неделю заболело на четверть меньше людей, чем за предыдущую. Темп прироста заболевших коронавирусом снизился с 1,9% по 1,5%, а коэффициент прироста с 11 июня сохраняется на уровне 0,9%.

В Тульской области один из самых высоких в ЦФО уровень тестирования жителей. Лабораторно обследовано уже более 123 тысяч туляков. Регион вошел в число пилотных территорий, где на этой неделе начнется исследование иммунитета к COVID-19 по методике ВОЗ. В нем примут участие 3000 представителей разных возрастных групп. Оно завершится к 1 июля и позволит сделать прогноз по дальнейшему развитию ситуации.