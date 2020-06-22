новости
новости
Регистрация
В Тульской области водитель «Лады» погиб после лобового столкновения с внедорожником
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области водитель «Лады» погиб после лобового столкновения с внедорожником

Трагедия произошла днём 20 июня в Суворовском районе.

Авария со смертельным исходом произошла в минувшую субботу, в 13.30 на десятом километре дороги «Черепеть – Доброе – Северо-Агеевск» в Суворовском районе.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, 60-летний водитель «Лады» двенадцатой модели, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областитульская ГосавтоинспекцияДТПавариясмертельное ДТПпогиб в ДТП
Место
Тульская областьСуворовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирусный рекорд: за два месяца туляк более 100 раз заказал еду из любимого ресторана
Коронавирусный рекорд: за два месяца туляк более 100 раз заказал еду из любимого ресторана
За выходные жители Тульской области более 12000 раз нарушили ПДД
За выходные жители Тульской области более 12000 раз нарушили ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.