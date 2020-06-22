В Тульской области водитель «Лады» погиб после лобового столкновения с внедорожником

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Авария со смертельным исходом произошла в минувшую субботу, в 13.30 на десятом километре дороги «Черепеть – Доброе – Северо-Агеевск» в Суворовском районе.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, 60-летний водитель «Лады» двенадцатой модели, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.