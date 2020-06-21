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В Волово более 700 домов остались без воды
Фото: ГУ МЧС России по ТО

В Волово более 700 домов остались без воды

Причина отключения — повреждение водовода диаметром 150 мм.

В воскресенье 21 июня в поселке Волово Тульской области было нарушено холодное водоснабжение. По данным регионального МЧС, сообщение об отключении более 700 домов различной этажности поступило в 7.45 утра.
 
«Причина нарушения водоснабжения — повреждение водовода диаметром 150 мм. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Кроме того, для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Воловского пожарно-спасательного гарнизона.
 
О причине и характере повреждения водовода не сообщается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:43 0
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Место
Тульская областьпоселок ВоловоВолово

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