В Волово более 700 домов остались без воды

Фото: ГУ МЧС России по ТО

В воскресенье 21 июня в поселке Волово Тульской области было нарушено холодное водоснабжение. По данным регионального МЧС, сообщение об отключении более 700 домов различной этажности поступило в 7.45 утра.

«Причина нарушения водоснабжения — повреждение водовода диаметром 150 мм. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Кроме того, для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Воловского пожарно-спасательного гарнизона.

О причине и характере повреждения водовода не сообщается.