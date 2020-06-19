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В Туле осудили четверых мужчин, устроивших разборку со стрельбой в центре города

В Туле осудили четверых мужчин, устроивших разборку со стрельбой в центре города

Они признаны виновными по нескольким статьям УК РФ и получили реальные сроки лишения свободы.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор четверым местным жителям, обвиняемым в умышленном причинении среднего вреда здоровью с применением оружия, хулиганстве, сопротивлению при пресечении нарушения общественного порядка и других насильственных действиях.

Вечером 5 апреля прошлого года осужденные, находясь на парковке одного из супермаркетов, заметили автомобиль, в котором находился их знакомый, вместе со своим приятелем. Один из фигурантов, у которого ранее был конфликт с мужчиной, потребовал выйти из машины, чтобы «разобраться».

Получив отказ, злоумышленники достали оружие и открыли огонь по находившимся в машине людям. Один из потерпевших попытался им помешать, но получил ранения.

Помимо осужденных, в «разборке» участвовали другие лица. Их личности пока не установлены, уголовное дело выделено в отдельное производство. Суд назначил каждому из фигурантов четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +3
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