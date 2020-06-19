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В Тульской области пляжи открыты для отдыхающих: список адресов
Фото из архива MySlo

В Тульской области пляжи открыты для отдыхающих: список адресов

Публикуем перечень мест, прошедших проверку и признанных безопасными для посетителей.

В Тульской области официально открыт купальный сезон. Любители пляжного отдыха смогут провести время на любом из 57 пляжей – все они прошли проверку МЧС и соответствуют необходимым требованиям безопасности.

Тула

  • Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
  • Пляж «Обидимо»
  • Пляж на вдхр. р. Воронка  1
  • Пляж на вдхр. р. Воронка  2 (ст. Козлова Засека)
  • «Ильинское», пруд с. Крутое
  • Детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка
  • КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка
  • Пляж на пруду ЦПКиО

Алексин

  • Пляж правый берег р. Оки в н. п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Арсеньевский район

  • Пляж Бобровский

Белёвский район

  • Пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район

  • Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

  • Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

  • Пляж «Толбузино»

Дубенский район

  • Пляж «Якшинские выселки»
  • Пляж п. Дубна
  • Пляж с. Лужное

Ефремовский район

  • Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча
  • Городской пляж «Береговой»
  • Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча
  • Пляж о/л «Олимп», с. Шилово, р. Красивая Меча

Заокский район

  • Пляж  на пруду д. Романьково

Каменский район

  • Пляж «Яблонево»

Кимовский район

  • Пляж «Вороньи выселки»

Киреевский район

  • Пляж п. Красный  Яр, р. Сежа
  • Пляж г. Киреевск, р. Олень

Куркинский район

  • Пляж «Орловский»

Одоевский район

  • Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»
  • Пляж Каменка

Плавский район

  • Пляж р. Плава г. Плавск. ул. Красная
  • Пляж на пруду с. Красное, Плавский р-н

Суворовский район

  • Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
  • Пляж «Зареченский» Черепетское вдх.
  • Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное
  • Пляж МО г. Чекалин р. Ока
  • Пляж «Березовский» МО Юго-Восточное
  • Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное

Тепло-Огаревский район

  • Пляж «Волчья Дубрава»
  • Пляж с. Нарышкино

Узловский район

  • Пляж «Трестовский»

Чернский район

  • Пляж в парке р. п. Чернь на р. Снежедь

Щекинский район

  • Пляж на пруду д. Груманты
  • Пляж на Щекинском вдхр. г. Советск
  • Пляж на пруду р. п. Первомайский
  • Пляж парк-отеля «Грумант»
  • Пляж «Старина»

Ясногорский район

  • Пляж «ВолгоДон»
  • Пляж «Лесной»

Новомосковск

  • Пляж «Тросниковка»
  • Пляж «Стрельцы»
  • Пляж «Урванка»
  • Пляж «Гремячее»

Донской

  • Пляж «Голубая вода»

Рабочий поселок Новогуровский

  • Пляж «Приволье»

Открытые бассейны

  • Открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район
  • Открытый бассейн з/о «Плазма» Донской
  • Открытый бассейн «Сокольники», Новомосковск.

Не забудьте про наш редакционный обзор мест для купания! Красивого загара и хороших выходных!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 +3
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