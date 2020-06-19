Авария с автобусом на Алексинском шоссе: у перевозчика нашли неисправную технику

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Во время внеплановой проверки госавтоинспекторы составили четыре административных материала.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Туле провели внеплановую проверку автобусов, принадлежащих компании ООО «Миг Тулатранс». Мероприятие было проведено после серьёзного ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 17 июня на Алексинском шоссе.

Напомним, двигавшийся по маршруту 162-К автобус врезался в опору моста. По уточненным данным, пострадали 8 человек, трое из них получили тяжёлые травмы. Водитель автобуса сообщил полицейским, что его якобы подрезал другой автомобиль. Проверку по данному факту также проводят сотрудники регионального СУ СК России.

В ходе внеплановой проверки автобусов компании-перевозчика инспекторы составили 4 административных материала по ч. 1 ст 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».