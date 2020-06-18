Пассажир попавшего в ДТП автобуса Александр Миллер: «Мне показалось, что водитель врезался намеренно»

Фото из архива Myslo.

Один из пострадавших в серьезном ДТП с автобусом в Туле утверждает, что водителя никто не подрезал.

Одним из девяти пострадавших в нелепой аварии с пассажирским автобусом оказался заслуженный путешественник России, член Российского географического общества туляк Александр Миллер. После аварии мужчина рассказал о моменте ДТП на своей странице «ВКонтакте».

– Вчера автобус, на котором ехал на тренировку, попал в аварию. Врезался в опору ж/д моста «Белые ворота». Мне показалось, что намеренно водитель это сделал: прямая дорога, никто не мешал, и вдруг повернул метров за десять. Полетели стекла, в автобусе проклятья, стоны, кровь, всех сбросило вперед, один мужчина остался в трусах. Дверь заклинило. Пытались выбраться через разбитое окно. С проезжавших машин выбили двери, и наконец смогли выйти, кто смог. Наблюдал, как работают наши службы: через 10-15 минут приехала скорая, затем две машины МЧС, затем пожарная машина, потом еще несколько машин скорой помощи. Пассажиров было человек 18-20. 10 человек отправили в больницу, остальным помощь оказали не месте.

В телефонном разговоре с Myslo Александр Эдмундович рассказал, что как раз в момент ДТП смотрел на дорогу и «автомобилей рядом не было».

Напомним, ДТП случилось 17 июня в Туле на Алексинском шоссе. Автобус, следовавший по маршруту 162-К, врезался в опору моста. Пострадали девять человек. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель заявил, что его подрезала легковушка. По информации Myslo, эту версию сейчас проверяют правоохранители. Окончательную причину ДТП предстоит установить следователям.