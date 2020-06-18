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В Тульской области 92 новых случая коронавируса

В Тульской области 92 новых случая коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 5712 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

211 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, выздоровел 9621 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 561 091 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

Сюжет: Коронавирус
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