В парке «Патриот-Тула» появятся стрелковый центр и экспозиция «Бронепоезд №16»

В парке на частные средства ведется строительство стрелкового комплекса. Здесь будут тир, магазин, школа, в которой можно обучиться безопасному обращению с оружием и кафе.

Площадь объекта — более 5,5 тыс. кв. м. Тир состоит из пяти стрелковых галерей разной длины от 25 до 100 метров, что позволит проводить в нем соревнования всероссийского и международного уровня. Общая площадь благоустройства составит более 4 га. После завершения работ эта территория станет единым инфраструктурным комплексом парка.





Также в рамках развития второй очереди парка идет создание музейного объекта «Бронепоезд № 16». Экспозиция будет включать в себя локомотив, два броневагона, открытые платформы и санитарный вагон. Такой бронепоезд в 1941 году принимал участие в боях при обороне Тулы. Элементы состава собирали из разных регионов страны.



До 1 сентября музейный объект будет установлен на территории парка. В настоящее время ГУ ТО «Тульские парки» совместно с министерством культуры Тульской области и региональным отделением РВИО разрабатывает эскизы будущей экспозиции.