В поселке Иншинский подросток за рулем «шестерки» сбил девочку на самокате

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 июня в 00.45 в Иншинском поселке произошло ДТП. 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2106, сбил пешехода. По предварительной информации, 14-летняя девочка-подросток пересекала проезжую часть на самокате.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми транспортными средствами необходимо водительское удостоверение. Управление легковым автомобилем допускается с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории «В». За управление автомобилем, не имея прав, предусмотрен административный штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Коме того, Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей.