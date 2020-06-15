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В Алексине пенсионерка отдала мошенникам 83 тысячи рублей, чтобы спасти внука

В Алексине пенсионерка отдала мошенникам 83 тысячи рублей, чтобы спасти внука

Правда, внуку никакая помощь не требовалась.

В Тульской области две пожилые женщины стали жертвами мошенников. Истории «разводов» практически одинаковые. 85-летней жительнице пос. Ленинский позвонил якобы сын и завил, что попал в ДТП. Чтобы «замять» проблему, срочно нужны деньги. 92-летней женщине из Алексина с такой же бедой позвонил «внук».

Доверчивые пенсионерки не перепроверили информацию и сразу же согласились помочь «родственнику». Они отдали свои сбережения — 25 тысяч и 83 тысячи рублей — приехавшим курьерам.

Лишь спустя длительное время обе женщины поняли, что попались на удочку аферистов.

– Сотрудники органов внутренних дел проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские еще раз просят граждан быть внимательными, незамедлительно сообщать о случаях обнаружения признаков мошенничества, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать денежные средства.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:02 +2
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