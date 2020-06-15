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Как живет «Ясная Поляна» в ожидании посетителей: фоторепортаж и видео

Как живет «Ясная Поляна» в ожидании посетителей: фоторепортаж и видео

Пока территория музея-усадьбы закрыта для посещений.

На днях «Ясная Поляна» отметила солидную дату — 99-летие со дня основания музея. Из-за пандемии коронавируса празднование пришлось перенести в онлайн.

– Последние месяцы были непростыми для музея и всего мира. В эти дни мы особенно почувствовали, что хотим не только хранить и изучать наследие Толстого, но и создавать возможности для личного и профессионального развития как сотрудников, так и вас — наших посетителей. Мы хотим делать жизнь людей лучше, интереснее. Развивать идеи ненасилия, уважения, радости и любви, — говорят сотрудники музея.

«Ясная Поляна» — уникальное место с большой историей и глубокими корнями. Огромная территория, наполненная красотой и гармонией. 

Фотограф Myslo Дмитрий Дзюбин прогулялся по территории «Ясной Поляны». Тихая, безлюдная, но удивительно красивая…

 

Соскучились по яснополянским пейзажам? Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

 

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Летний день в Ясной Поляне, Фото: 1
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 2
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 3
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 4
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 5
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 6
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 7
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 8
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 9
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 10
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 11
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 12
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 13
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 14
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 15
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 16
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 17
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 18
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 19
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 20
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 21
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 22
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 23
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 24
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 25
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 26
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 27
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 28
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 29
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 30
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 31
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 32
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 33
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 34
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 35
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 36
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 37
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 38
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 39
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 40
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 41
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 42
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 43
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 44
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 45
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 46
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 47
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 48
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 49
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 50
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 51
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 52
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 53
Летний день в Ясной Поляне, Фото: 54
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:00 +3
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