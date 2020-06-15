Как живет «Ясная Поляна» в ожидании посетителей: фоторепортаж и видео

На днях «Ясная Поляна» отметила солидную дату — 99-летие со дня основания музея. Из-за пандемии коронавируса празднование пришлось перенести в онлайн.

– Последние месяцы были непростыми для музея и всего мира. В эти дни мы особенно почувствовали, что хотим не только хранить и изучать наследие Толстого, но и создавать возможности для личного и профессионального развития как сотрудников, так и вас — наших посетителей. Мы хотим делать жизнь людей лучше, интереснее. Развивать идеи ненасилия, уважения, радости и любви, — говорят сотрудники музея.

«Ясная Поляна» — уникальное место с большой историей и глубокими корнями. Огромная территория, наполненная красотой и гармонией.

Фотограф Myslo Дмитрий Дзюбин прогулялся по территории «Ясной Поляны». Тихая, безлюдная, но удивительно красивая…

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