МЧС: неблагоприятные метеоявления в Тульской области сохранятся до 14 июня
Ожидаются порывы ветра, сильный дождь и гроза.
13 и 14 июня на территории Тульской области прогнозируются неблагоприятные метоусловия. Сохранится северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с, а днем 13 июня и ночью 14 июня местами возможны сильный дождь и в отдельных районах — гроза. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Напомним, минувшей ночью ветер повалил в Туле десятки деревьев, в том числе на припаркованные во дворах машины. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Кроме того, в Туле и Алексинском районе из-за повреждений частично нарушалось электроснабжение. На момент публикации новости в Алексинском районе продолжались аварийно-восстановительные работы.
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