МЧС: неблагоприятные метеоявления в Тульской области сохранятся до 14 июня

13 и 14 июня на территории Тульской области прогнозируются неблагоприятные метоусловия. Сохранится северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с, а днем 13 июня и ночью 14 июня местами возможны сильный дождь и в отдельных районах — гроза. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним , минувшей ночью ветер повалил в Туле десятки деревьев, в том числе на припаркованные во дворах машины. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.