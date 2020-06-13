Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев

В результате ночного разгула стихии повреждены десятки машин и порваны провода. В соцсетях туляки делятся фотографиями поваленных во дворах и на улицах города деревьев.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что утром в ЕДДС поступило 11 сообщений о поваленных в результате непогоды деревьях в разных районах города. К уборке поваленных деревьев бригады городской службы спасения приступили в 7.00 утра.