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Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев

Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев

Бригады городской службы спасения приступили к ликвидации последствий непогоды.

В результате ночного разгула стихии повреждены десятки машин и порваны провода. В соцсетях туляки делятся фотографиями поваленных во дворах и на улицах города деревьев. 

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что утром в ЕДДС поступило 11 сообщений о поваленных в результате непогоды деревьях в разных районах города. К уборке поваленных деревьев бригады городской службы спасения приступили в 7.00 утра.

 
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Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 1
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 2
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 3
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 4
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 5
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 6
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 7
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:45 0
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