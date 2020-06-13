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Опубликована карта выхода регионов России из режима ограничений из-за коронавируса

Опубликована карта выхода регионов России из режима ограничений из-за коронавируса

В Тульской области на данный момент первый этап.

На сайте стопкоронавирус. рф опубликована карта выхода регионов России из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Методика оценки основывается на коэффициенте распространения инфекции, вычисляемом по среднему количеству людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободному коечному фонду и охвате тестированием.
 
Этапы выхода из ограничений обозначены четырьмя разными цветами. Желтый для Тульской области означает первый этап:
 
  • Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе могут открыться предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, с отдельным входом. При этом количество посетителей в торговом зале должно быть ограничено — не больше одного человека на 4 квадратных метров.
  • Также могут разрешить занятия спортом на открытом воздухе. При этом во время совместных занятий (не более двух человек), расстояние между занимающимися должно составлять не менее 5 метров
  • Также могут быть разрешены совместные прогулки на улице (не более двух человек), без посещения мест массового пребывания, в том числе детских площадок
При этом руководство региона вправе самостоятельно определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться.
 
Напомним, по данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжет: Коронавирус
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