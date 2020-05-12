По встречной и на красный: лихач на BMW устроил гонки в центре Тулы

Кадр из видео Станислава Фадеева.

Вечером 8 мая в объектив видеорегистратора очевидца попал автомобиль BMW, водитель которого на высокой скорости промчался по проспекту Ленина. Иномарка двигалась по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области провели проверку по факту публикации. Были просмотрены записи с видеокамер, установленных на проспекте Ленина и прилегающих улицах.

В результате выяснилось, что за рулем седана находился 26-летний туляк. Молодой человек признался в нарушении ПДД. Пресс-служба УМВД России по Тульской области уточняет, что в отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ «Совершённый повторно проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» и по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».