новости
новости
Регистрация
По встречной и на красный: лихач на BMW устроил гонки в центре Тулы
Кадр из видео Станислава Фадеева.

По встречной и на красный: лихач на BMW устроил гонки в центре Тулы

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя.

Вечером 8 мая в объектив видеорегистратора очевидца попал автомобиль BMW, водитель которого на высокой скорости промчался по проспекту Ленина. Иномарка двигалась по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области провели проверку по факту публикации. Были просмотрены записи с видеокамер, установленных на проспекте Ленина и прилегающих улицах.

В результате выяснилось, что за рулем седана находился 26-летний туляк. Молодой человек признался в нарушении ПДД. Пресс-служба УМВД России по Тульской области уточняет, что в отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ «Совершённый повторно проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» и по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:41 +3
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДДезда по встречнойпроезд на красный светадминистративные протоколыГИБДДУМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном округе Тулы 14 мая частично перекроют движение
В Центральном округе Тулы 14 мая частично перекроют движение
Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж
Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.