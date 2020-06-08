новости
новости
Регистрация
В Тульской области начальник Центра занятости получила штраф 400 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области начальник Центра занятости получила штраф 400 тысяч рублей

Бывший руководитель ЦЗН города Суворова Юлия С. признана виновной в трех эпизодах крупного мошенничества.

Как сообщает прокуратура Тульской области, женщина была признана виновной в совершении трех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что в период с 1 июня 2018 года по 20 декабря 2019 года женщина, занимая должность начальника центра занятости населения города Суворов, используя служебное положение, зарегистрировала в качестве безработных трех мужчин без их ведома. Затем она получала за них из бюджета социальные выплаты в виде пособия по безработице. Всего Юлия С. присвоила более 168 тысяч рублей.

Суд учел мнение гособвинителя и назначил фигурантке наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.

 

 

 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
судцентр занятости
Место
СуворовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гонки по встречной в центре Тулы: водителя BMW лишили прав за выкрутасы
Гонки по встречной в центре Тулы: водителя BMW лишили прав за выкрутасы
За минувший уик-энд более 14 тысяч тульских водителей оштрафованы за превышение скорости
За минувший уик-энд более 14 тысяч тульских водителей оштрафованы за превышение скорости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.