В Тульской области начальник Центра занятости получила штраф 400 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

Как сообщает прокуратура Тульской области, женщина была признана виновной в совершении трех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что в период с 1 июня 2018 года по 20 декабря 2019 года женщина, занимая должность начальника центра занятости населения города Суворов, используя служебное положение, зарегистрировала в качестве безработных трех мужчин без их ведома. Затем она получала за них из бюджета социальные выплаты в виде пособия по безработице. Всего Юлия С. присвоила более 168 тысяч рублей.

Суд учел мнение гособвинителя и назначил фигурантке наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.