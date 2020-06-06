Погода в Туле 7 июня: настоящее лето, но с небольшим дождем
Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
7 июня в Тульской области ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — до 2 мм за сутки), в отдельных районах – грозы.
Ветер переменных направлений 3−8 м/с.
Температура воздуха по области ночью +12…+17ºС, днем +22…+27ºС.
Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.
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