Погода в Туле 7 июня: настоящее лето, но с небольшим дождем

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

7 июня в Тульской области ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — до 2 мм за сутки), в отдельных районах – грозы.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +12…+17ºС, днем +22…+27ºС.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.