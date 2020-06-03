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В Туле любителя чужих кошельков вместо колонии отправили в психиатрическую больницу

В Туле любителя чужих кошельков вместо колонии отправили в психиатрическую больницу

Суд признал мужчину невменяемым и освободил от уголовной ответственности. На его счету шесть краж и один грабёж

Пролетарский районный суд Тулы вынес постановление об освобождении местного жителя от уголовной ответственности за серию имущественных преступлений. Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, с июля по октябрь прошлого года мужчина похищал кошельки из сумок и другой ручной клади потерпевших.

Согласно заключению экспертов, у мужчины имеется психическое заболевание. В момент совершения преступлений он не осознавал фактический характер своих действий и не мог руководить ими. Фигурант освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:41 +2
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