Какие улицы Тулы будут обесточены 4 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Демидовская, 47,
- ул. Октябрьская, 30, 28, 26,
- ул. Литейная, 8,
- пр-д Энергетиков, 5,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Декабристов, 111-129 (нечётн.), 131-139 (нечётн.), 158, 160, 162,
- пер. Докучаева, 1-6,
- ул. Докучаева, 1-14, 30-46 (чётн.), 39-43 (нечётн.), 31, 33, 35, 33-а,
- пер. Комарова, 1-6, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2, 3, 27-35 (нечётн.), 35-а, 26-36 (чётн.),
- ул. Мусорского, 8,
- ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18,
- пер. 2-й Комбайновый, 1-6,
- ул. 1-я Песчаная, 18-27,
- 4-й Песчаный пр-д, 5,
- 5-й Песчаный пр-д, 1, 3, 4, 6, 8,
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 3, 11, 13, 17,
- ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- ул. Революции, 43, 45, 47, 49,
- ул. Вересаева, 14,
- Новомосковское шоссе, 2,
- ул. Рязанская, 50,
- ул. Каминского, 31-а,
- Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1,
- ул. Станционная, 4,
- п. Староовсянниково, 7, 55,
- 1-й пр-д, 1,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
- 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
- ул. 2-я Волоховская, 1-20,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.),
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
- 4-й Волоховский переулок,
- п. Восточный, 3-65,
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 1, 20,
- ул. Кирова, 6-а, 2-б, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Центральная, 1-11, 29-39 (нечётн.), 8-28 (чётн.), 38, 40, 2,
- ул. Набережная, 1-14,
- д. Зимаровка.
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