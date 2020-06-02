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В Новомосковске пропал 76-летний пенсионер

В Новомосковске пропал 76-летний пенсионер

Виталий Алексеевич Нуждихин ушёл из дома 1 июня и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 76-летнего жителя Новомосковска Виталия Алексеевича Нуждихина, который накануне ушёл из дома и пропал.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, короткие. Особые приметы: сутулится. Одежда: светлая ветровка, тёмные брюки, ботинки. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +1
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