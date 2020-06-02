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4000 сотрудников тульских предприятий прошли тесты на коронавирус
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4000 сотрудников тульских предприятий прошли тесты на коронавирус

2 июня министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов рассказал о ситуации в промышленности региона.

В мае этого года все промышленные предприятия региона возобновили деятельность. А 119 системообразующих предприятий ОПК, металлургической и химической промышленности, машиностроения, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности, а также иных отраслей продолжали работу в период «нерабочих дней».

«Большинство из них смогли оперативно организовать работу в условиях вынужденных ограничений и сохранить загрузку мощностей более чем на 60%. Это позволило не отклониться от производственных планов», — сообщил Платов.

Предприятия могут работать только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Министерство проводит выборочный мониторинг выполнения предписаний Роспотребнадзора.

Проверяется, как на предприятиях организованы выдача масок, замеры температуры; есть ли диспенсеры с жидкостью для обработки рук, разметка на полу, графики влажной уборки и дезинфекции, организовано ли питание работников с соблюдением санитарных требований. Серьезных нарушений не выявлено.

Министерство взаимодействует с промышленными предприятиями региона по вопросу наращивания объемов коммерческого тестирования работников.

Тестирование прошли более 4000 сотрудников предприятий. Министерство сформировало запасы дезинфицирующих средств и масок. Налажено обеспечение предприятий средствами индивидуальной защиты. Создан резерв масок, которые направляются на предприятия по их заказам.

Ряд предприятий региона перепрофилировал производственные мощности под выпуск продукции для борьбы с коронавирусом, среди них: «Авгол» и НПО «Промет» (г. Узловая), «Аэрозоль Новомосковск», «Тульская фармацевтическая фабрика», Трикотажная фирма «Заря» и еще более 30 предприятий легкой промышленности Тульской области.

 

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