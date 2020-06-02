Июньские мастер-классы музея «Тульские древности» в формате онлайн: афиша

Весна и лето восхищают буйством красок. Вместе с мастерицей Екатериной Зерновой попытаемся запечатлеть их яркие мгновения. Уроки творчества пройдут в режиме онлайн в сообществе музея « ВКонтакте ».

Флористика и декорирование, ботанический рисунок на ткани, мокрое валяние из шерсти – мастер не только расскажет, как освоить разнообразные техники, но и предложит варианты для выбора материалов. Мы все еще мастерим дома, и порой ограничены в выборе заготовок для творчества. Многое, что понадобится на виртуальных встречах, можно найти в ближайшем палисаднике. В этом месяце для декора будем использовать цветы, травы и листья, которые сейчас совсем не сложно собрать и засушить.