Июньские мастер-классы музея «Тульские древности» в формате онлайн: афиша
Все мастер-классы в июне будут посвящены цветочной теме.
Весна и лето восхищают буйством красок. Вместе с мастерицей Екатериной Зерновой попытаемся запечатлеть их яркие мгновения. Уроки творчества пройдут в режиме онлайн в сообществе музея «ВКонтакте».
Флористика и декорирование, ботанический рисунок на ткани, мокрое валяние из шерсти – мастер не только расскажет, как освоить разнообразные техники, но и предложит варианты для выбора материалов. Мы все еще мастерим дома, и порой ограничены в выборе заготовок для творчества. Многое, что понадобится на виртуальных встречах, можно найти в ближайшем палисаднике. В этом месяце для декора будем использовать цветы, травы и листья, которые сейчас совсем не сложно собрать и засушить.
Расписание мастер-классов:
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7 июня - Декор деревянной заготовки
Украшаем деревянную заготовку с плоской поверхностью - разделочную доску, шкатулку и другие бытовые мелочи. Обычно декупаж подразумевает использование салфетки, но ничто не мешает вместо бумажного изображения использовать флористические элементы – засушенные цветы и растения. Расход материалов минимальный, а изделие будет выглядеть очень эффектно.
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14 июня – Украшения с элементами флористики
Работа требует усидчивости и аккуратности. Можно использовать заготовки для украшений, но при их отсутствии – самостоятельно создать основу для кулона или броши. Потребуются простые и доступные материалы, а в основе – все те же сухоцветы. Мастер расскажет, как в домашних условиях найти замену эпоксидной смоле или ламинированию, чтобы надолго сохранить хрупкие элементы.
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21 июня – Декорирование ткани
На этом уроке Екатерина Зернова продемонстрирует, как нанести модный принт на ткани, используя только сорванные растения и сухоцветы. В первом случае – краска и вовсе может не понадобиться, во втором – она еще больше подчеркнет изящные силуэты трав и цветов. Несколько изображений, нанесенных одно на другое, позволят перенести на ткань и разнотравье полей, и яркие букеты.
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28 июня – Сказочный цветок в технике мокрого валяния
Завершаем месяц новой поделкой из шерсти. В теме июня вместе с Екатериной Зерновой можно смастерить сказочный цветок. Будет ли он похож на дикую розу, гладиолус, колокольчик или станет ботаническим открытием - решать каждому создателю. Для работы не понадобятся специальные инструменты, с ней справятся и малыши.
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