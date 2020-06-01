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Какие улицы Тулы останутся без электричества 2 июня

Какие улицы Тулы останутся без электричества 2 июня

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Во вторник будут обесточены следующие дома:

  • ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  • ул. П. Алексеева, 2-10 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 80-92 (чётн.), 54-75 (нечётн.), 92-а,
  • ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13, 21,
  • ул. Макаренко, 2, 4, 6,
  • Мясново: ул. В. Студёнка, 48-104 (чётн.), 23-91 (нечётн.),
  • ул. Н. Студёнка, 29-83 (нечётн.), 10-90 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. Громова, 69,
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 4-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Б. Кулига, 3-33, 37-57 (нечётн.), 8-28, 32-36, 40, 42, 46-56 (чётн.),
  • ул. Ликбеза, 6,
  • п. 2-й Западный: ул. Крылова, 29-57 (нечётн.), 57-а, 30-52 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 46-58 (чётн.), 58-а, 58-б, 58-в, 58-г,
  • ул. Пушкина, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:54 +3
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