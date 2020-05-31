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Жительница Скуратово фиктивно вселила к себе пять мигрантов

Жительница Скуратово фиктивно вселила к себе пять мигрантов

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. В Скуратовском микрорайоне местная жительница поставила на учёт 5 иностранцев.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, никому из них 49-летняя тулячка фактического места для проживания не предоставила. Женщина призналась в содеянном. Полицейские выясняют все детали случившегося, проводится процессуальная проверка.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:30 +4
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