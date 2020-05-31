Жительница Скуратово фиктивно вселила к себе пять мигрантов

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. В Скуратовском микрорайоне местная жительница поставила на учёт 5 иностранцев.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, никому из них 49-летняя тулячка фактического места для проживания не предоставила. Женщина призналась в содеянном. Полицейские выясняют все детали случившегося, проводится процессуальная проверка.