Жительница Скуратово фиктивно вселила к себе пять мигрантов
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. В Скуратовском микрорайоне местная жительница поставила на учёт 5 иностранцев.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, никому из них 49-летняя тулячка фактического места для проживания не предоставила. Женщина призналась в содеянном. Полицейские выясняют все детали случившегося, проводится процессуальная проверка.
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