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Победительницей «Писательского марафона» стала тулячка Галия Трушечкина
Фото из архива Myslo.

Победительницей «Писательского марафона» стала тулячка Галия Трушечкина

Поздравляем девушку! Она получила главный приз – публикацию работы на портале Myslo.

Тулячка Галия Трушечкина стала победительницей «Писательского марафона», организованного молодежным медиацентром «T-RECS» совместно с Myslo. Ее работа на тему «Виртуальная реальность: как не перейти грань в погоне за лайками?» признана лучшей и опубликована на нашем портала в блоге «Народный журналист». Кстати, Myslo уже писал про Галию. Девушка — мультипликатор, создает необычные мультики.

Отметим, что в «Писательском марафоне» приняли участие 23 человека — из Тулы, области и Санкт-Петербруга. Участники написали публикации на такие темы: «Образование сегодня. Миллион возможностей или миллион потерь?», «Искусство. Связана ли личность творца с его произведениями?», «Связать в тексте три слова: равноправие, дискриминация, стереотипы», «Деньги — это показатель успеха?».

Финальной темой стала «Виртуальная реальность. Как не перейти грань в погоне за лайками?».

Работы участников можно найти ВКонтакте по хештэгам #писательскиймарфонтирекс, #писательскиймарафонtrecs, #TrecsTula, #ТирексТула.

 

 

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