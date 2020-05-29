В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения: фоторепортаж

Спецназовцы отработали разведывательно-поисковые действия, скрытное передвижение, а также поиск и нейтрализацию условных вооруженных преступников.

29 мая сотрудники тульского СОБР и ОМОН провели тактико-специальное занятие по совершенствованию своих профессиональных навыков.

Спецназовцы отработали разведывательно-поисковые действия, изучили методику и способы скрытного передвижения, тактические действия по поиску и нейтрализации условных вооруженных преступников в зданиях и лесистой местности, а также оказания доврачебной помощи и эвакуацию раненых.

«Одна из задач спецподразделений Росгвардии — работа на опережение. Необходимо быть быстрее противника. Поэтому мы учим наших сотрудников быстро реагировать на изменения обстановки», — отметил врио командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор полиции Александр Иванов.

За 5 месяцев этого года сотрудниками специальных подразделений Росгвардии по Тульской области выполнено более 200 служебно-боевых задач, при проведении которых задержано 12 граждан, подозреваемых в совершении преступления.

Из незаконного оборота изъято 10 ед. огнестрельного оружия и более 3 тысяч боеприпасов.