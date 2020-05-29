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В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения: фоторепортаж

В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения: фоторепортаж

Спецназовцы отработали разведывательно-поисковые действия, скрытное передвижение, а также поиск и нейтрализацию условных вооруженных преступников.

29 мая сотрудники тульского СОБР и ОМОН провели тактико-специальное занятие по совершенствованию своих профессиональных навыков.
 
Спецназовцы отработали разведывательно-поисковые действия, изучили методику и способы скрытного передвижения, тактические действия по поиску и нейтрализации условных вооруженных преступников в зданиях и лесистой местности, а также оказания доврачебной помощи и эвакуацию раненых.
 
«Одна из задач спецподразделений Росгвардии — работа на опережение. Необходимо быть быстрее противника. Поэтому мы учим наших сотрудников быстро реагировать на изменения обстановки», — отметил врио командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор полиции Александр Иванов.
 
За 5 месяцев этого года сотрудниками специальных подразделений Росгвардии по Тульской области выполнено более 200 служебно-боевых задач, при проведении которых задержано 12 граждан, подозреваемых в совершении преступления.
 
Из незаконного оборота изъято 10 ед. огнестрельного оружия и более 3 тысяч боеприпасов.
 

 

Галерея
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 1
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 2
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 3
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 4
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 5
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 6
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 7
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 8
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 9
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 10
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 11
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 12
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 13
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 14
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 15
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 16
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 17
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 18
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 19
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 20
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 21
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 22
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 23
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 24
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 25
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 26
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 27
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 28
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 29
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 30
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 31
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 32
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 33
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 34
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 35
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 36
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 37
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 38
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 39
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 40
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 41
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 42
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 43
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 44
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 45
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 46
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 47
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 48
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 49
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 50
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 51
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 52
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 53
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 54
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 55
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 56
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 57
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения, Фото: 58
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