Фото из архива Myslo.
В Тульской области отменили режим цифровых пропусков и самоизоляцию для въезжающих в регион
Новые поправки в указ губернатора вступят в силу с 1 июня.
С 1 июня в Тульской области отменяется режим цифровых пропусков, который касался въезда и выезда из региона. Также отменены требования об обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в нашу область.
Напомним, цифровые пропуска ввели с 30 апреля. На въездах в регион были установлены девять контрольно-пропускных постов.
С полным текстом указа губернатора можно ознакомиться здесь.
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