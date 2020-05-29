В Тульской области отменили режим цифровых пропусков и самоизоляцию для въезжающих в регион

Фото из архива Myslo.

Новые поправки в указ губернатора вступят в силу с 1 июня.

С 1 июня в Тульской области отменяется режим цифровых пропусков, который касался въезда и выезда из региона. Также отменены требования об обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в нашу область.

Напомним, цифровые пропуска ввели с 30 апреля. На въездах в регион были установлены девять контрольно-пропускных постов.

С полным текстом указа губернатора можно ознакомиться здесь.