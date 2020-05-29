новости
новости
Регистрация
В Тульской области отменили режим цифровых пропусков и самоизоляцию для въезжающих в регион
Фото из архива Myslo.

В Тульской области отменили режим цифровых пропусков и самоизоляцию для въезжающих в регион

Новые поправки в указ губернатора вступят в силу с 1 июня.

С 1 июня в Тульской области отменяется режим цифровых пропусков, который касался въезда и выезда из региона. Также отменены требования об обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в нашу область.

Напомним, цифровые пропуска ввели с 30 апреля. На въездах в регион были установлены девять контрольно-пропускных постов.

С полным текстом указа губернатора можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
Тулякам разрешили гулять по Казанской набережной
Жизнь Тулы и области
Тулякам разрешили гулять по Казанской набережной
сегодня, в 17:54, 27 1822 4
Какие зоны отдыха в Туле и области запрещено посещать: список
Жизнь Тулы и области
Какие зоны отдыха в Туле и области запрещено посещать: список
сегодня, в 17:37, 13 2105 0
Что в Тульской области будет открыто с 1 июня и закрыто до 15 июня
Жизнь Тулы и области
Что в Тульской области будет открыто с 1 июня и закрыто до 15 июня
сегодня, в 17:25, 25 6085 1
Во всех районах Тульской области вводится «масочный» режим
Жизнь Тулы и области
Во всех районах Тульской области вводится «масочный» режим
сегодня, в 16:54, 46 2241 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:14 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
цифровые пропускасамоизоляция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения: фоторепортаж
В Туле спецподразделения ОМОН и СОБР провели учения: фоторепортаж
Тулякам разрешили гулять по Казанской набережной
Тулякам разрешили гулять по Казанской набережной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.