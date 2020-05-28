В Тульской области готовы 1922 койки для пациентов с коронавирусом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По данным на 28 мая лечение в стационарах проходят 1430 пациентов.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк проинспектировал работу инфекционного госпиталя на 120 коек, находящегося в Тульской областной клинической больнице № 2 им. Л.Н. Толстого.

С 18 мая сюда переводят на второй этап лечения пациентов из других инфекционных госпиталей, состояние которых улучшилось и которым не требуется кислородная поддержка.

В госпитале – 5 реанимационных коек, обеспеченных кислородом и возможностью неинвазивной и инвазивной ИВЛ. В стационаре имеется современный передвижной рентген-аппарат, создан месячный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, а также условия для проведения необходимых исследований и анализов. Штат госпиталя укомплектован сотрудниками больницы и специалистами из других регионов.

В госпитале на базе областной психиатрической больницы в поселке Петровский начал приём пациентов второй корпус, первый открылся 19 мая. Стационер рассчитан на 176 коек.

В корпусах был проведен ремонт, заменены инженерные сети и системы автоматической пожарной сигнализации. К койкам первого корпуса подведен кислород. В числе сотрудников госпиталя – 12 студентов Тульского и Рязанского медицинских университетов.

– Благодаря поддержке губернатора, слаженной работе медучреждений и подрядчиков мы продолжаем планомерно наращивать коечный фонд. Сейчас в регионе готовы 1922 койки, в стационарах проходят лечение 1430 пациентов. 1 июня к приему больных будут готовы 208 коек госпиталя в манеже стадиона «Арсенал», – отметил Алексей Эрк.