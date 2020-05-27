В Щекинском районе пропал 26-летний молодой человек

Ранее Павел Рыбальченко уже уходил из дома. Он нуждается в медицинской помощи.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 26-летнего щекинца Павла Рыбальченко, который 27 мая ушёл из дома и пропал. Отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи и ранее уже пропадал.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы чёрные, короткие. Особые приметы: носит бороду. Одежда: чёрная куртка с тёмно-красными полосками, чёрные джинсы, тёмно-синий джемпер, чёрная бейсболка. При себе мог иметь красный пакет.