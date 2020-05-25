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В Тульскую область поступили тест-системы для быстрой диагностики коронавируса
Фото предоставлено компанией МТС.

В Тульскую область поступили тест-системы для быстрой диагностики коронавируса

Тест даст результат уже через несколько часов.

Как стало известно редакции Myslo, новый ПЦР-тест произведен в российской лаборатории «Система-Био-Тех», определяет любой из ныне существующих и потенциальных вариантов вируса COVID-19 и способен дать практически 100% результат уже через несколько часов.

Две тысячи тестов на COVID-19 в Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер доставил благотворительный фонд «Система» в качестве пожертвования от компании МТС. В ближайшее время с их помощью начнется бесплатное тестирование тульских пациентов с подозрением на COVID-19.

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