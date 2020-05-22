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Страшное ДТП в Новомосковске: в смертельной аварии участвовал BMW X6, который скрылся
Фото: vk.com/novomoskovsktoday.

Страшное ДТП в Новомосковске: в смертельной аварии участвовал BMW X6, который скрылся

Сотрудники полиции вычислили и задержали водителя, который мог спровоцировать гибель двух человек.

Напомним, вечером 19 мая на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП, в котором погибли два человека. Первоначально считалось, что 38-летний водитель автомобиля Cherу мог не справиться с управлением и врезался в Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
 

 
22 мая стало известно, что полицейские рассматривали версию о третьем участнике аварии, который скрылся, и эта информация подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они вышли на автомобиль BMW X6. Предполагается, что он совершил попутное столкновение с Chery, что и послужило причиной выезда последнего на встречную полосу
 
«Скрывшийся с места происшествия участник ДТП доставлен в полицию. В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
По словам местных жителей, предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия бросил свой автомобиль в лесополосе неподалеку от места смертельной аварии.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:46 +5
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Место
Тульская областьНовомосковск

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