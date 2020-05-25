Арендаторам площадей в тульских торговых центрах могут снизить платежи

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Губернатор Алексей Дюмин направил в Тульскую областную Думу законопроект «О внесении изменения в Закон Тульской области «О налоге на имущество организаций»».

Предлагается уменьшить торговым центрам сумму налога, исчисленного за налоговый период 2020 года, на сумму снижения арендной платы арендаторам (или освобождения их от её уплаты).

Эта льгота позволит снизить финансовую нагрузку на арендаторов коммерческой недвижимости, чья деятельность была приостановлена в связи с введением в Тульской области режима повышенной готовности. Мера будет действовать до 2023 года.

Напомним, несколько дней назад арендаторы площадей в тульских ТЦ вышли на пикет с требованием снизить арендные платежи. На следующий день предприниматели встретились с представителями областного правительства.