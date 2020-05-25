новости
новости
Регистрация
На улице Льва Толстого в Туле легковушка врезалась в крыльцо магазина

На улице Льва Толстого в Туле легковушка врезалась в крыльцо магазина

ДТП случилось возле дома №144-б.

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, утром 25 мая рядом с домом № 144-б по улице Льва Толстого произошла авария.

По предварительной информации, по улице в направлении проспекта Ленина двигались Hyundai Solaris и Skoda Kodiaq. Предположительно, один автомобиль «подрезал» другой, после чего Hyundai Solaris изменил траекторию движения и влетел в крыльцо интернет-магазина «Компьютер-сервис».

В результате аварии никто не пострадал, пробки нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 1
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 2
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 3
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 4
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 5
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 6
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 7
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 8
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 9
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 10
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 11
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 12
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 13
ДТП на ул. Л. Толстого, Фото: 14
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 08:56 +9
Другие статьи по темам
Событие
ДТПкрыльцо
Место
Тулаулица Льва Толстого

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стартовал прием заявок на премии и гранты Тульской области в сфере науки и техники
Стартовал прием заявок на премии и гранты Тульской области в сфере науки и техники
25 мая в Туле потеплеет до +20 градусов
25 мая в Туле потеплеет до +20 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.