На улице Льва Толстого в Туле легковушка врезалась в крыльцо магазина
ДТП случилось возле дома №144-б.
Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, утром 25 мая рядом с домом № 144-б по улице Льва Толстого произошла авария.
По предварительной информации, по улице в направлении проспекта Ленина двигались Hyundai Solaris и Skoda Kodiaq. Предположительно, один автомобиль «подрезал» другой, после чего Hyundai Solaris изменил траекторию движения и влетел в крыльцо интернет-магазина «Компьютер-сервис».
В результате аварии никто не пострадал, пробки нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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