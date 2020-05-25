На улице Льва Толстого в Туле легковушка врезалась в крыльцо магазина

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, утром 25 мая рядом с домом № 144-б по улице Льва Толстого произошла авария.

По предварительной информации, по улице в направлении проспекта Ленина двигались Hyundai Solaris и Skoda Kodiaq. Предположительно, один автомобиль «подрезал» другой, после чего Hyundai Solaris изменил траекторию движения и влетел в крыльцо интернет-магазина «Компьютер-сервис».

В результате аварии никто не пострадал, пробки нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.